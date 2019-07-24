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РИА Новости

Ученые предлагают дать новое определение ожирению и лишнему весу

Вчера, 18:29
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© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Нормальный индекс массы тела оказался ненадежным индикатором того, обладает ли тот или иной человек чрезмерно большими запасами жира. Это говорит о том, что понятие "ожирение" стоит переопределить, пишут ученые в журнале JAMA Network Open.

"Люди с нормальным индексом массы тела, вне зависимости от того, как много жира содержало их тело, считались раньше полностью здоровыми. Наше исследование показало, что врачам следует обращать внимание не только на массу тела, но и на его форму при оценке состояния здоровья их пациентов", — рассказывает Вей Бао (Wei Bao) из университета Айовы (США).

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения дойдет до отметки в 17%, а просто носителей лишнего веса – до 46%.
Сегодня врачи и специалисты ВОЗ определяют уровень ожирения, используя так называемый индекс массы тела (BMI). Он представляет собой вес человека, разделенный на квадрат его роста в метрах.
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Как правило, этот показатель считается нормальным, если он не превышает 25, но при этом остается не ниже 19 пунктов. Лишний вес диагностируется в промежутке между 25 и 30 пунктами, а значения ниже 18 указывают на хроническое недоедание или анорексию.
Бао и его коллеги выяснили, что "нормальный BMI" далеко не всегда гарантирует то, что человек на самом деле не обладает лишними килограммами и не страдает от последствий развития ожирения, наблюдая за жизнью примерно 150 тысяч жительниц США в возрасте от 50 до 79 лет на протяжении последних двух десятилетий.
В ходе этих наблюдений врачи всесторонне наблюдали за изменениями в состоянии здоровья и внешнего облика дам, пытаясь понять, какие факторы, кроме индекса массы тела, влияли на их продолжительность жизни, вероятность заполучить диабет или рак, а также другие болезни, традиционно связывающиеся с ожирением.
Анализ результатов этих наблюдений раскрыл любопытную картину. Многие женщины, имевшие относительно низкий ИМТ, часто страдали от диабета, проблем с метаболизмом, рака кишечника и прочих болезней, традиционно связываемых с ожирением.
Все их, как обнаружили ученые, объединяла одна вещь – большой обхват талии. Несмотря на то, что эти женщины не считались тучными, их живот и другие центральные регионы тела содержали в себе большие количества жира, что компенсировалось его отсутствием в конечностях и в прочих частях организма.
Этот жир оказался крайне опасным для женщин. Пожилые жительницы США, имевшие нормальный BMI, но большое количество жира, в среднем умирали на 30% чаще, и на 20-25% чаще становились жертвами рака и болезней сердца и сосудов.
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Ученые доказали, что лишний вес приводит к снижению интеллектаПовышение веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что оказалось связано с понижением в уровне интеллекта у людей, набравших лишние килограммы.
С другой стороны, тучные дамы, не имевшие подобных проблем с накоплением жира в центральных частях тела, наоборот, умирали на 10% реже, чем все остальные их сверстницы, и аналогичным образом заполучали меньше злокачественных опухолей и проблем с работой органов кровообращения.
Все это, как считает Бао, говорит о том, что понятие "ожирение" следует переопределить, включив туда не только индекс массы тела, но и обхват талии и других частей тела. В таком случае оно будет более точно отражать, как лишние килограммы влияют на качество и продолжительность жизни человека, заключает ученый.
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