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РИА Новости

В Тверской и Смоленской областях выяснят обстоятельства отравления детей

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 24 июл - РИА Новости. Восемь детей из загородного лагеря в Тверской области обратились к медикам с признаками отравления, следователи проводят проверку, сообщило СУ СК по региону. В Смоленске следователи проверяют информацию СМИ о массовом заболевании детей в одном из детских садов города.
"Двадцать четвертого июля 2019 года… поступило сообщение о том, что в муниципальном учреждении детский "Загородный лагерь "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области, в медицинский пункт обратились восемь детей с признаками отравления. По предварительным данным, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении тверского СК.
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Организовано проведение доследственной проверки. "После поступления сообщения следователи и криминалисты регионального Следственного комитета незамедлительно выехали в детский лагерь для осуществления осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося", - информирует ведомство.
СУ СК по Смоленской области сообщает, что, по данным СМИ, в детском саду по улице Ударников в Смоленске восемь детей заболели кишечной инфекцией.
"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В рамках проверки будет запрошена необходимая документация, касающаяся деятельности детского сада, организации питания детей и других вопросов. Кроме того, будут опрошены представители администрации учреждения и родители воспитанников.
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