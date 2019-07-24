В Тверской и Смоленской областях выяснят обстоятельства отравления детей

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 24 июл - РИА Новости. Восемь детей из загородного лагеря в Тверской области обратились к медикам с признаками отравления, следователи проводят проверку, сообщило СУ СК по региону. В Смоленске следователи проверяют информацию СМИ о массовом заболевании детей в одном из детских садов города.

"Двадцать четвертого июля 2019 года… поступило сообщение о том, что в муниципальном учреждении детский "Загородный лагерь "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области, в медицинский пункт обратились восемь детей с признаками отравления. По предварительным данным, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении тверского СК.

Организовано проведение доследственной проверки. "После поступления сообщения следователи и криминалисты регионального Следственного комитета незамедлительно выехали в детский лагерь для осуществления осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося", - информирует ведомство.

СУ СК по Смоленской области сообщает, что, по данным СМИ, в детском саду по улице Ударников в Смоленске восемь детей заболели кишечной инфекцией.

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.