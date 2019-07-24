Лавров: угрозы США не заставят Кубу прекратить сотрудничество с Венесуэлой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Никакие угрозы США не заставят Кубу прекратить сотрудничество с Венесуэлой, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Я хочу подтвердить, что никакие угрозы не заставят изменить курс, который является суверенным выбором нашей страны", - сказал Родригес по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека.