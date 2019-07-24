Лавров: угрозы США не заставят Кубу прекратить сотрудничество с Венесуэлой

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Никакие угрозы США не заставят Кубу прекратить сотрудничество с Венесуэлой, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.
"Я хочу подтвердить, что никакие угрозы не заставят изменить курс, который является суверенным выбором нашей страны", - сказал Родригес по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека.
При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.