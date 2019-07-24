Россия пообещала продолжить поддерживать Кубу

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать Кубу и развивать сотрудничество с ней, в том числе в экономике и сфере ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем всячески поддерживать Кубу, кубинский народ, не только политически, морально, не только развивая военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам. Надеюсь, у нас это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.