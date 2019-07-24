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РИА Новости

Россия пообещала продолжить поддерживать Кубу

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Гаване, Куба. 24 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Гаване, Куба. 24 июля 2019
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Гаване, Куба. 24 июля 2019
ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать Кубу и развивать сотрудничество с ней, в том числе в экономике и сфере ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем всячески поддерживать Кубу, кубинский народ, не только политически, морально, не только развивая военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам. Надеюсь, у нас это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
"Мы сегодня об этом говорили, и над этим постоянно работают экономические ведомства наших двух стран", - добавил Лавров.
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба
26 июня, 11:16
На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
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