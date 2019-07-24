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РИА Новости

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Голландский журналист Макс ван дер Верфф, который занимается независимым расследованием причин крушения лайнера MH17, выпустил 28-минутный документальный фильм с новыми данными о катастрофе.
Фильм сделан на платформе для независимых журналистов Bonanza Media. Режиссером выступила Яна Ерлашова.
В картине, в частности, приводятся свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, бывшего руководителя группы следователей при правительстве Малайзии полковника Мохамада Сакри, а также ряда экспертов.

Аудиозаписи переговоров смонтировали

Так, Акаш Розен, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, утверждает, что аудиозаписи переговоров, исследованные совместной следственной группой, подверглись монтажу. В частности, он указывает на то, что уровни шумов различаются, а много частей аудио отсутствует.
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Немецкий аналитик Норман Риттер подтвердил слова эксперта, отметив, что телефонные записи были подделаны путем девяти отдельных манипуляций.
"Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей", — заявил Риттер.
В фильме отмечается, что 18 июня руководитель Национальной службы криминальных расследований Нидерландов Уилберт Паулиссен на пресс-конференции заявил, что источником записей выступила СБУ.

Показания местных жителей

Также дер Верфф и продюсер фильма Яна Ерлашова встретились с несколькими свидетелями из ДНР, в частности с Александром из города Торез и Валентиной Коваленко из поселка Красный Октябрь.
Александр рассказал, что ракетное оборудование, которое, по утверждению совместной следственной группы, было доставлено через украинско-российскую границу 17 июля, находилось в Торезе по меньшей мере за день или два до крушения самолета. Он не подтвердил, что это был зенитно-ракетный комплекс "Бук".
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"Но это событие произошло не 17-го (июля. — Прим. ред.), а накануне. За день или за два. Эти два события мною разнесены во времени, это однозначно. То есть проезд вот этой техники, если эта техника, и события в Грабово, ну в смысле падение самолета, это в разные дни произошло", — рассказал Александр.
Режиссер несколько раз попросил Валентину Коваленко указать точное направление, откуда летела ракета в день крушения. Женщина, проживающая менее чем в двух километрах от места крушения, рассказала, что ракета летела со стороны деревни Степановка, которая находилась под контролем украинских военных.

Борьба за черные ящики

Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
"Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком. — Прим. ред.). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения", — рассказал Сакри.
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По его словам, по прибытии в Киев украинские власти заблокировали малайзийцам доступ к месту катастрофы, после чего он вместе с группой из 11 человек, включая медиков и военнослужащих, отправился в Донецк тайно.
Сакри сообщил, что прибыл на место крушения раньше вооруженных представителей Австралии, Нидерландов и Украины, которых не пропустили подразделения ДНР.
Полковник получил черные ящики 22 июля 2014 года в Донецке.
В документальном фильме также показан документ с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи черных ящиков.
По словам полковника, сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ просили Малайзию отдать черные ящики, но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР.
"Они обратились ко мне, чтобы я показал им черный ящик. Я сказал "нет", — утверждает Сакри.
Он также сообщил, что в Киеве правительство Украины пыталось "заставить его оставить им черные ящики, на что он также ответил отказом.
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США, Нидерланды и Австралия "уже все решили"

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью авторам фильма заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении истинных причин крушения.
"Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение", — заявил Мохамад.
Премьер также ответил на вопрос, почему Малайзию не включали в следственную группу полгода.
"Это несправедливо и необычно. Самолет наш (малайзийский. — Прим. ред.), на самолете летели малайзийцы, они также погибли. Таким образом, естественно, что Малайзия должна быть первой страной, которая должна принимать участие в расследовании. <…> Но они просто игнорировали нас", — добавил премьер.
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Промежуточные итоги "расследования"

ССГ, проводящая расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
ССГ объявила имена четырех подозреваемых — это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке "Бука" в Донбасс, и к удару по Boeing.
Как заявил представитель группы, следствие выдаст международные ордера на их арест. Суд по делу о крушении MH17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
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Юрист: вокруг дела о МН17 начали происходить всякие странностиВ деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом появились новые свидетели, объявлено в Голландии. В Киеве одновременно сообщили, что важный свидетель по этому делу некоторое время назад задержан СБУ. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила эти сообщения.
Замгенпрокурора России Николай Винниченко подчеркнул, что российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была проигнорирована.
В МИД России отметили, что расследование ведется предвзято и однобоко, а обвинения в причастности России голословны и вызывают сожаление. Владимир Путин заявил, что Москва сможет признать результаты расследования, только если будет принимать в нем участие.
В Минобороны подчеркнули, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала комиссия по расследованию, были утилизированы после 2011 года.
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MH17. РасследованиеВ мире
Популярные комментарии
Ох, чувствую Львов станет не Польшей, а Малайзией в качестве компенсации.
24 июля, 18:31
MYMake Yellowstone Great Again
7660101247
И почему это утверждение меня не удивляет?
24 июля, 18:14
mm3minaeva
9400003
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