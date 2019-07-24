Ким Кардашьян поздравила Дженнифер Лопес с 50-летием

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ким Кардашьян поздравила певицу и актрису Дженнифер Лопес с днем рождения.
© Фото : страница Ким Кардашьян в InstagramФотография Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, опубликованная на странице Ким Кардашьян в Instagram
Фотография Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, опубликованная на странице Ким Кардашьян в Instagram
"С днем рождения, королева!", - написала она в сторис.
Лопес и Кардашьян общаются не первый год. В 2015 году они померились фигурами на вечере Met Gala, когда обе пришли в облегающих платьях.
Дженнифер Лопес и в 50 лет продолжает радовать поклонников прекрасной физической формой. В преддверии дня рождения певица разместила видео, на котором станцевала в открытом сценическом костюме.
"До завтра, мой день рождения!", - написала юбилярша.
Жених Дженнифер Лопес бейсболист Алекс Родригес поздравил певицу одним из первых. Он разместил в Инстаграме трогательное видео, которое смонтировал из семейных кадров.
"Это твоя вечеринка, Дженнифер! Спасибо, что пригласила всех нас, чтобы разделить с тобой этот день!", - написал Родригес.
"Плачу! Люблю нашу жизнь и тебя люблю так сильно. Спасибо, мой прекрасный Мачо", - прокомментировала именинница.