Ким Кардашьян поздравила Дженнифер Лопес с 50-летием

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ким Кардашьян поздравила певицу и актрису Дженнифер Лопес с днем рождения.

© Фото : страница Ким Кардашьян в Instagram Фотография Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, опубликованная на странице Ким Кардашьян в Instagram © Фото : страница Ким Кардашьян в Instagram Фотография Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, опубликованная на странице Ким Кардашьян в Instagram

"С днем рождения, королева!", - написала она в сторис.

Лопес и Кардашьян общаются не первый год. В 2015 году они померились фигурами на вечере Met Gala, когда обе пришли в облегающих платьях.

Дженнифер Лопес и в 50 лет продолжает радовать поклонников прекрасной физической формой. В преддверии дня рождения певица разместила видео, на котором станцевала в открытом сценическом костюме.

"До завтра, мой день рождения!", - написала юбилярша.

Жених Дженнифер Лопес бейсболист Алекс Родригес поздравил певицу одним из первых. Он разместил в Инстаграме трогательное видео, которое смонтировал из семейных кадров.

"Это твоя вечеринка, Дженнифер! Спасибо, что пригласила всех нас, чтобы разделить с тобой этот день!", - написал Родригес.