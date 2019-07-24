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РИА Новости

Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза

Вчера, 18:09
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.
Запуск намечен на 18.24 по времени Восточного побережья США (01:24 мск, четверг) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка грузового корабля с МКС намечена на 26 июля. Как заметил на брифинге представитель НАСА, вероятность благоприятной для старта погоды - лишь 30%. В случае переноса старта новая попытка состоится не раньше, чем через сутки.
Как сообщила в среду на брифинге представитель компании SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и грузовой корабль, для Dragon это третий рейс на МКС и второй полет для первой ступени ракеты Falcon-9. Традиционно для своих стартов SpaceX планирует посадку первой ступени ракеты для ее последующего использования.
На орбиту будут доставлено около 2,5 тонн груза, в том числе материалы для нескольких десятков научных экспериментов. Как рассказали накануне авторы исследований, это принтер-лаборатория для создания человеческих органов для их будущей трансплантации, исследования в области восстановления костной ткани и другие эксперименты в области медицины и биологии. Также Dragon доставит адаптер международного образца (International Docking Adapter-3, IDA–3) для его последующей установки на МКС.
Грузовик будет оставаться на орбите до 20 августа, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных изысканий.
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