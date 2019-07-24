В Петербурге объяснили устройство контейнеров для раздельного сбора мусора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Поставщик мусорных контейнеров, чья конструкция удивила жителей Петербурга тем, что при наличии отдельных отверстий для разных видов отходов они якобы смешиваются внутри, объяснил РИА Новости, как эти контейнеры устроены и для чего предназначены.
В среду местная жительница опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" видео, где демонстрируется мусорный контейнер на углу улицы Есенина и Сиреневого бульвара. Контейнер снабжен круглыми отверстиями для пластика и прямоугольными прорезями для бумаги, однако внутри, как следует из видео, отходы не сортируются. По оценке автора видео, которое вызвало общественный резонанс, эта конструкция демонстрирует "основы "раздельного" сбора мусора в России".
Как пояснила РИА Новости представитель компании "Петро-Васт", которая поставляет мусорные контейнеры, этот контейнер предназначен для раздельного сбора двух видов отходов – пластиковых бутылок и макулатуры.
"Внутри бак разделен перегородкой на две емкости. Если бросать пластиковый и бумажный мусор в те отверстия, которые для этого предназначены, отходы не будут смешиваться", - сказала собеседница агентства.
Она предположила, что общая куча мусора внутри контейнера, которая показана на видео, могла возникнуть из-за того, что горожане пользовались контейнером для раздельного сбора так же, как обычным мусорным баком, где отходы не сортируются.