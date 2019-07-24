Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T18:06Z
https://ria.ru/20190724/1556846409.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге объяснили устройство контейнеров для раздельного сбора мусора

Вчера, 18:06
920
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Поставщик мусорных контейнеров, чья конструкция удивила жителей Петербурга тем, что при наличии отдельных отверстий для разных видов отходов они якобы смешиваются внутри, объяснил РИА Новости, как эти контейнеры устроены и для чего предназначены.
В среду местная жительница опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" видео, где демонстрируется мусорный контейнер на углу улицы Есенина и Сиреневого бульвара. Контейнер снабжен круглыми отверстиями для пластика и прямоугольными прорезями для бумаги, однако внутри, как следует из видео, отходы не сортируются. По оценке автора видео, которое вызвало общественный резонанс, эта конструкция демонстрирует "основы "раздельного" сбора мусора в России".
Как пояснила РИА Новости представитель компании "Петро-Васт", которая поставляет мусорные контейнеры, этот контейнер предназначен для раздельного сбора двух видов отходов – пластиковых бутылок и макулатуры.
"Внутри бак разделен перегородкой на две емкости. Если бросать пластиковый и бумажный мусор в те отверстия, которые для этого предназначены, отходы не будут смешиваться", - сказала собеседница агентства.
Она предположила, что общая куча мусора внутри контейнера, которая показана на видео, могла возникнуть из-за того, что горожане пользовались контейнером для раздельного сбора так же, как обычным мусорным баком, где отходы не сортируются.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
3310116
Обсудить 3
Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Лента
новостей
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко
Клименко предложил разрешить допуск к e-mail только пользователям госуслуг
Томскую пенсионерку осудили за угрозы убийством девочке, обидевшей ее внука
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния