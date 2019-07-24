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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области объяснят причины ремонта дорог

Вчера, 18:01
12
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному минтрансу опубликовать перечень обоснований, почему тот или иной участок дороги был включен в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
На сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области будет обнародована информация по всем региональным дорогам с указанием характеристик, по которым дороги обычно попадают в ремонтную программу в первоочередном порядке. Это трафик, социальная значимость, маршруты общественного транспорта или школьных автобусов и так далее.
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"Информация по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должна быть открытой и понятной для нижегородцев. Эта информация должна быть доступна для каждого человека, чтобы любой житель области мог найти там интересующую его дорогу и узнать, когда её планируют ремонтировать по нацпроекту, или увидеть понятное обоснование, почему, например, участок включен в ремонт не на ближайший год, а позднее. Понятно, что дороге с высоким трафиком, по которой ходит школьный автобус, мы отдадим предпочтение по сравнению с дорогой, по которой проезжает десять машин в день", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил, что благодаря внедрению технологии ресайклинга, который позволяет использовать в ремонте старое асфальтобетонное покрытие с восстановлением его прочностных свойств, стоимость ремонта квадратного метра дороги снижается в среднем на 17%. В 2019 году с применением технологии ресайклинга в регионе отремонтируют 82 километра дорог, в 2020 – уже 106 километров. Это, а также образовавшаяся по итогам конкурсов экономия позволяет включать в программу дополнительные участки, которые выбираются исходя из тех же характеристик – социальной значимости, трафика, наличия маршрутов общественного транспорта.
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Чтобы поддерживать состояние тех дорог, которые не вошли в программу нацпроекта, глава региона поручил пересмотреть в сторону увеличения нормативы ямочного ремонта в районах области.
"Сегодня в регионе идет масштабный и системный ремонт дорог. Важно, чтобы жители не просто почувствовали результаты этой работы, но и понимали, почему было принято то или иное решение в ремонтной кампании", - сказал Никитин.
Губернатор отметил, что на встречах с жителями области один из самых частых вопросов – это ремонт дорог. Многие из тех участков, про которые говорили жители районов, были уже включены в программу ремонта на 2019 и 2020 годы. Это, например, участки в Борском и Кстовском районах, а также в городском округе Дзержинск.
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