Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что завершает работу в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции и переходит в комитет по международным делам, в котором хотела работать еще с 2016 года.
"Я в последний раз даю конференцию в лице заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, так как уже подала заявление о работе в комитете по международным делам", - сказала Поклонская на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию.
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По ее словам, она заканчивает учебу в дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на этой новой площадке. "Плюс ко всему, я получила очень важный, очень хороший опыт работы в комитете по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы", - добавила депутат.
"Я знаю, что можно поднять в сети Интернет мои высказывания, когда я еще была прокурором Республики Крым и пошли только слухи о том, что буду избираться в Думу, я сначала опровергала, потом действительно стала участвовать в предвыборной кампании. И меня журналисты спрашивали в 2016 году: "Наталья Владимировна, а в каком комитете вы планируете работать?", я сразу говорила, что хочу работать в комитете по международным делам", - рассказала она.
Поклонская отметила, что благодарна руководству Думы, которое поддержало ее стремление и дает ей возможность реализоваться на новом направлении работы.