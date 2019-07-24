Клименко предложил разрешить допуск к e-mail только пользователям госуслуг

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил разрешить допуск к электронной почте только зарегистрированным на портале госуслуг пользователям.
Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Также документ обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
"В идеале закон должен был бы обязать игроков рынка добавить дополнительную авторизацию через госуслуги и дать право настроить получение сообщений только от авторизованных через госуслуги пользователей", - цитирует Клименко пресс-служба Совета Федерации.
По его словам, ещё несколько лет назад он в беседах с игроками рынка выступал за то, чтобы соцсетями могли пользоваться только авторизованные на госуслугах пользователи.
"Я спрашивал их, почему бы им не сделать добавленную опцию – авторизацию через госуслуги и право пользователя выбрать коммуникацию только с авторизованными в госуслугах пользователями. Уверен, все родители во "ВКонтакте" сразу бы поставили такую опцию своим детям. И в определенном смысле проект закона решает эту задачу", - сказал Клименко.