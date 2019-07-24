Клименко предложил разрешить допуск к e-mail только пользователям госуслуг

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил разрешить допуск к электронной почте только зарегистрированным на портале госуслуг пользователям.

Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Также документ обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

"В идеале закон должен был бы обязать игроков рынка добавить дополнительную авторизацию через госуслуги и дать право настроить получение сообщений только от авторизованных через госуслуги пользователей", - цитирует Клименко пресс-служба Совета Федерации.

По его словам, ещё несколько лет назад он в беседах с игроками рынка выступал за то, чтобы соцсетями могли пользоваться только авторизованные на госуслугах пользователи.