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РИА Новости

Клименко предложил разрешить допуск к e-mail только пользователям госуслуг

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил разрешить допуск к электронной почте только зарегистрированным на портале госуслуг пользователям.
Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Также документ обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
23 июля, 19:59
Клишас прокомментировал проект об идентификации пользователей e-mail
"В идеале закон должен был бы обязать игроков рынка добавить дополнительную авторизацию через госуслуги и дать право настроить получение сообщений только от авторизованных через госуслуги пользователей", - цитирует Клименко пресс-служба Совета Федерации.
По его словам, ещё несколько лет назад он в беседах с игроками рынка выступал за то, чтобы соцсетями могли пользоваться только авторизованные на госуслугах пользователи.
"Я спрашивал их, почему бы им не сделать добавленную опцию – авторизацию через госуслуги и право пользователя выбрать коммуникацию только с авторизованными в госуслугах пользователями. Уверен, все родители во "ВКонтакте" сразу бы поставили такую опцию своим детям. И в определенном смысле проект закона решает эту задачу", - сказал Клименко.
Знак коммерческое at
23 июля, 17:07
Идентификация пользователей e-mail: за и против В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали документ.
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Герман КлименкоРоссияОбщество
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