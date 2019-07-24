В Ростовской области внедрят новую систему ухода за пожилыми людьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости. Ростовская область в 2020 году станет пилотным регионом по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми, полностью она заработает в 2022 году - на 2 года раньше, чем во всей России, сообщает правительство региона.

Формирование в регионе системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография" обсуждалось в среду на расширенном заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева.

На сегодняшний день на базе центров социального обслуживания в четырех ростовских территориях проводятся подготовительные мероприятия: обучение персонала, "типизация" пожилых людей, которая определит объем необходимых им услуг. На каждого нуждающегося в помощи будет составлен индивидуальный план ухода.

"В 2020 году система долговременного ухода должна заработать в 10 муниципальных образованиях Дона, в 2021 году – в 20 , а с 2022 года – во всех городах и районах Ростовской области", - приводятся в сообщении слова министра труда и соцразвития области Елена Елисеева.