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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области внедрят новую систему ухода за пожилыми людьми

Вчера, 17:49
23
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПожилая женщина
Пожилая женщина
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Пожилая женщина. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости. Ростовская область в 2020 году станет пилотным регионом по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми, полностью она заработает в 2022 году - на 2 года раньше, чем во всей России, сообщает правительство региона.
Формирование в регионе системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография" обсуждалось в среду на расширенном заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева.
На сегодняшний день на базе центров социального обслуживания в четырех ростовских территориях проводятся подготовительные мероприятия: обучение персонала, "типизация" пожилых людей, которая определит объем необходимых им услуг. На каждого нуждающегося в помощи будет составлен индивидуальный план ухода.
"В 2020 году система долговременного ухода должна заработать в 10 муниципальных образованиях Дона, в 2021 году – в 20 , а с 2022 года – во всех городах и районах Ростовской области", - приводятся в сообщении слова министра труда и соцразвития области Елена Елисеева.
Глава региона напомнил, что одна из основных целей нацпроекта "Демография" – повысить качество жизни людей старшего возраста. "Прошу задуматься над этим: тема касается всех. Необходимо обеспечить пожилым людям качественное сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь и в соцучреждениях, и на дому", - сказал Голубев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
23 июля, 17:55
В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс
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