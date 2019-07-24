Более 8,8 тысяч жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости. Более 8,8 тысячи жителей Ростовской области будут расселены из аварийного жилья до 2025 года, на эти цели планируется направить 8,6 миллиарда рублей, сообщает правительство области.

Ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта обсуждался в среду на расширенном заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора региона Василия Голубева.

Так, только в 2019-2020 годах новоселье отметят почти 2 тысячи ростовчан, которых расселят из аварийного фонда на площади более 28 тысяч квадратных метров. На эти цели выделены более 1,3 миллиарда рублей.

По словам министра строительства и архитектуры региона Сергея Куца, основная проблема – это отсутствие маневренного фонда для временного проживания граждан до обеспечения их жильем, либо выплата возмещения стоимости. В Ростовской области - 11,3 тысячи квадратных метров маневренного фонда и всего лишь больше половины пригодно для проживания.

Губернатор поручил до конца текущего года главам муниципалитетов провести инвентаризацию имеющегося на их территории маневренного фонда.