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РИА Новости
Ростовская область

Более 8,8 тысяч жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья

Вчера, 17:48
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© Фото : Владимир БаятовСтена жилого дома обрушилась в центре Ростова-на-Дону
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова-на-Дону
© Фото : Владимир Баятов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости. Более 8,8 тысячи жителей Ростовской области будут расселены из аварийного жилья до 2025 года, на эти цели планируется направить 8,6 миллиарда рублей, сообщает правительство области.
Ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта обсуждался в среду на расширенном заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора региона Василия Голубева.
Так, только в 2019-2020 годах новоселье отметят почти 2 тысячи ростовчан, которых расселят из аварийного фонда на площади более 28 тысяч квадратных метров. На эти цели выделены более 1,3 миллиарда рублей.
По словам министра строительства и архитектуры региона Сергея Куца, основная проблема – это отсутствие маневренного фонда для временного проживания граждан до обеспечения их жильем, либо выплата возмещения стоимости. В Ростовской области - 11,3 тысячи квадратных метров маневренного фонда и всего лишь больше половины пригодно для проживания.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
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Ростовский губернатор рассказал о новых строительных проектах
Губернатор поручил до конца текущего года главам муниципалитетов провести инвентаризацию имеющегося на их территории маневренного фонда.
"Необходимо понимать, сколько в области жилья, которое может быть задействовано для маневренного фонда. Бывают случаи, когда целые семьи обращаются, и это жилье может помочь людям какое-то время. Минстрой должен держать эти вопросы на постоянном контроле", - сказал Голубев.
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