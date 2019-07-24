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РИА Новости

В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

Вчера, 17:46
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трамвай, автобус и легковая машина столкнулись на востоке Москвы, пострадали два человека, движение на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Напротив дома номер один на проспекте Буденного произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковушки. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП существенно затруднено. Обстоятельства ЧП выясняются.
В столичном управлении ГИБДД уточнили, что госпитализация никому не понадобилась. Также ведомство отметило, что в ДТП попал электробус.
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