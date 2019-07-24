В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трамвай, автобус и легковая машина столкнулись на востоке Москвы, пострадали два человека, движение на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Напротив дома номер один на проспекте Буденного произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковушки. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение транспорта на месте ДТП существенно затруднено. Обстоятельства ЧП выясняются.