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РИА Новости

В Правительстве не стали комментировать данные о визите Медведева на Итуруп

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В правительстве РФ не стали комментировать предстоящие поездки премьера Дмитрия Медведева в связи с информацией СМИ о планах посещения Итурупа, но подчеркнули, что он может в любое время посетить любой российский регион, включая Курилы.
"Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем", - заявил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
"Очевидно, что председатель правительства РФ может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным. Это в полной мере касается и островов Курильской гряды, входящих в состав Сахалинской области РФ", - сказал он.
Ранее японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что Медведев рассматривает возможность посещения в августе южных Курил. Это окажет неизбежное влияние на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют на южных Курилах, отметило агентство.
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В прошлый раз, когда Медведев побывал на острове Итуруп в августе 2015 года, Япония выразила Москве протест.
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