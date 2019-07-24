В Правительстве не стали комментировать данные о визите Медведева на Итуруп

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В правительстве РФ не стали комментировать предстоящие поездки премьера Дмитрия Медведева в связи с информацией СМИ о планах посещения Итурупа, но подчеркнули, что он может в любое время посетить любой российский регион, включая Курилы.
"Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем", - заявил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
"Очевидно, что председатель правительства РФ может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным. Это в полной мере касается и островов Курильской гряды, входящих в состав Сахалинской области РФ", - сказал он.
Ранее японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что Медведев рассматривает возможность посещения в августе южных Курил. Это окажет неизбежное влияние на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют на южных Курилах, отметило агентство.
Японцы претендуют на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Чтобы создать условия для подписания мирного договора между двумя странами, они договорились проработать проекты совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах таким образом, чтобы ни одна из сторон не чувствовала нарушений суверенитета.
В прошлый раз, когда Медведев побывал на острове Итуруп в августе 2015 года, Япония выразила Москве протест.