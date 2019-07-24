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РИА Новости
Краснодарский край

Нацпроект по безопасным и качественным дорогам на Кубани реализовали на 45%

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь" ведущее к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь ведущее к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае выполнено 45% работ, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае реализован на 45%. В 2019 году работы по приведению дорог к нормативному состоянию ведутся в трех агломерациях – Краснодарской, Сочинской и Новороссийской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо укладки асфальта, замены тротуаров и обновления разметки, в агломерациях совместно с коммунальными службами ремонтируют инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию. "То есть ситуации, когда новый асфальт "снимают" из-за порыва водопровода, практически исключаются", - добавили в ведомстве.
Особое внимание уделяется организации дорожного движения - устанавливаются дополнительные дорожные знаки и светофоры, выделяются "островки безопасности". "Эти меры - одно из требований национального проекта, который гарантирует безопасность на новых дорогах", - пояснили краевые власти.
Уточняется, что прошедшие в регионе обильные дожди приостановили ремонтные работы, однако дорожники заверили, что с наступлением благоприятных погодных условий усиленными темпами наверстают упущенное.
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По данным краевых властей, в Краснодарской агломерации в 2019 году будет отремонтирован 51 объект общей протяженностью 67 километров, в Сочинской - 64 объекта в 84,7 километра. В Новороссийске приведут в порядок 10 объектов протяженностью 14,1 километра. Также подлежат ремонту по нацпроекту девять региональных объектов – это 77 километров дорог.
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Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
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