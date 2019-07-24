Нацпроект по безопасным и качественным дорогам на Кубани реализовали на 45%

КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае выполнено 45% работ, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае реализован на 45%. В 2019 году работы по приведению дорог к нормативному состоянию ведутся в трех агломерациях – Краснодарской, Сочинской и Новороссийской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо укладки асфальта, замены тротуаров и обновления разметки, в агломерациях совместно с коммунальными службами ремонтируют инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию. "То есть ситуации, когда новый асфальт "снимают" из-за порыва водопровода, практически исключаются", - добавили в ведомстве.

Особое внимание уделяется организации дорожного движения - устанавливаются дополнительные дорожные знаки и светофоры, выделяются "островки безопасности". "Эти меры - одно из требований национального проекта, который гарантирует безопасность на новых дорогах", - пояснили краевые власти.

Уточняется, что прошедшие в регионе обильные дожди приостановили ремонтные работы, однако дорожники заверили, что с наступлением благоприятных погодных условий усиленными темпами наверстают упущенное.