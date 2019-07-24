Продолжение "Рассказа служанки" номинировали на Букеровскую премию

На одну из самых престижных в мире литературных наград в этом году номинированы 13 произведений. В их числе роман Салмана Рушди "Кихот" о современном Дон Кихоте – коммивояжере, который влюбляется в телезвезду и едет через всю Америку, чтобы добиться ее руки, и "Заветы" канадской писательницы Маргарет Этвуд, продолжение ее "Рассказа служанки".