Продолжение "Рассказа служанки" номинировали на Букеровскую премию

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Список номинантов на Букеровскую премию, которая присуждается за достижения в области литературы на английском языке, был обнародован в Лондоне, сообщает Guardian.
На одну из самых престижных в мире литературных наград в этом году номинированы 13 произведений. В их числе роман Салмана Рушди "Кихот" о современном Дон Кихоте – коммивояжере, который влюбляется в телезвезду и едет через всю Америку, чтобы добиться ее руки, и "Заветы" канадской писательницы Маргарет Этвуд, продолжение ее "Рассказа служанки".
Председатель жюри Питер Флоренс советует прочитать все книги из лонг-листа: "В этом списке нет фаворитов, есть дебютанты и есть номинанты на Нобелевскую премию по литературе, но они все потенциальные победители <…> Эти авторы вселяют радость и надежду".
Короткий список из шести финалистов будет объявлен 3 сентября, а победитель станет известен 14 октября.