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РИА Новости

В Энгельсе на месте тлеющей свалки выявили превышение ПДК бензола в 34 раза

Вчера, 17:38
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САРАТОВ, 24 июл – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация бензола на территории загоревшегося 3 дня назад мусорного полигона в городе Энгельс Саратовской области превышена в 34 раза, а оксида углерода - более чем вдвое, сообщило в среду областное управление Росприроднадзора.
Ранее в областном главке МЧС сообщили РИА Новости, что на южной окраине Энгельса напротив поселка Пробуждение с утра 21 июля тлеет городская свалка. В пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказали агентству, что возгорание с задымлением на мусорном полигоне в Энгельсе обнаружила охрана, опасности масштабного возгорания карты полигона нет. Роспотребнадзор во вторник не выявил превышения ПДК в жилой зоне Энгельса, хотя жители ощущали в ночные часы запах гари.
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"Отобраны пробы атмосферного воздуха в семи точках. По результатам лабораторных исследований выявлены превышения по бензолу на месте возгорания в 34 раза, в населенных пунктах — поселках Пробуждение и Коминтерн - в 9,3 раза, по оксиду углерода на месте возгорания - более чем в 2 раза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что управление Росприроднадзора проводит административное производство в отношении регоператора - АО "Управление отходами".
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Директор регоператора Михаил Андреев заявил, что в ночь на среду шла интенсивная заливка водой очагов задымления в нижней части карты полигона для захоронения твердых коммунальных отходов Энгельсского мусороперерабатывающего комплекса, после чего участок сразу закрывался грунтом.
"В результате площадь задымления сокращена на треть и уже не превышает 1% общей площади полигона. Интенсивные ночные работы вызвали увеличение парения, и сменившаяся роза ветров могла донести неприятные запахи до жителей Энгельса. Но это уже в основном пар, и он не представляет опасности для людей, что подтверждается регулярными пробами воздуха", - цитирует Андреева пресс-служба регоператора.
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В пресс-службе добавили, что нештатная ситуация на мусорном полигоне не повлияла на качество оказания услуг по вывозу мусора, графики соблюдаются в полном объеме, а мусоперерабатывающий комплекс продолжает работать в режиме накопления.
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РосприроднадзорЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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