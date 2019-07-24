Абхазия вернула России около 1,5 миллиарда рублей долга

СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Абхазия на нынешнем этапе вернула России долги в размере около 1,5 миллиарда из 2,7 миллиарда рублей, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Следует отметить, что решение социально-экономических проблем отягощено выплатой значительных долгов, связанных с погашением железнодорожного и банковских кредитов, составляющих 2,7 миллиарда рублей… Нами на нынешнем этапе возвращено около 1,5 миллиарда рублей", - сказал Хаджимба в интервью газете "Аидгылара" (Единение).

По его словам, все обязательства по этим долгам перед Россией выполняются "в установленные сроки".

Согласно соглашению, которое было подписано в 2010 году, и принятым изменениям от 2012 года, Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. На март 2017 года абхазская сторона выплатила по кредиту 556,8 миллиона рублей, остаток задолженности составил 1,7 миллиарда рублей.

В ноябре 2017 года Россия реструктурировала задолженность — срок погашения долга увеличивается на шесть лет (окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год, уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей).