Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T17:36Z
https://ria.ru/20190724/1556845032.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1036x0_80_0_0_88f0e80aa5ccfcc890a36b4500e53cbd.jpg
РИА Новости

Абхазия вернула России около 1,5 миллиарда рублей долга

Вчера, 17:36
4185
© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Абхазия на нынешнем этапе вернула России долги в размере около 1,5 миллиарда из 2,7 миллиарда рублей, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.
"Следует отметить, что решение социально-экономических проблем отягощено выплатой значительных долгов, связанных с погашением железнодорожного и банковских кредитов, составляющих 2,7 миллиарда рублей… Нами на нынешнем этапе возвращено около 1,5 миллиарда рублей", - сказал Хаджимба в интервью газете "Аидгылара" (Единение).
Сухуми
12 октября 2018, 13:17
Россия за 10 лет выделила Абхазии 44 миллиарда рублей, сообщил замминистра
По его словам, все обязательства по этим долгам перед Россией выполняются "в установленные сроки".
Согласно соглашению, которое было подписано в 2010 году, и принятым изменениям от 2012 года, Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. На март 2017 года абхазская сторона выплатила по кредиту 556,8 миллиона рублей, остаток задолженности составил 1,7 миллиарда рублей.
В ноябре 2017 года Россия реструктурировала задолженность — срок погашения долга увеличивается на шесть лет (окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год, уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей).
Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
21 ноября 2018, 03:11
Межгосударственные отношения России и Абхазии
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
8542032
Обсудить 1
АбхазияРауль ХаджимбаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния