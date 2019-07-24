Корабль Dragon доставит на МКС научную аппаратуру для космонавта из ОАЭ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский грузовой корабль Dragon, запуск которого планируется в ночь на четверг, должен привезти на Международную космическую станцию (МКС) научное оборудование для первого космонавта ОАЭ, сообщила компания NanoRacks.

Запуск корабля Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал планируется 24 июля в 18.24 по восточному американскому времени (25 июля в 1.24 мск), его прибытие на МКС - 26 июля.

Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури полетит на МКС на корабле "Союз МС-15" 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Он пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Американская компания NanoRacks, занимающаяся проведением коммерческих экспериментов на американском сегменте МКС и запуском с него малых спутников, сообщила в Twitter, что на корабле Dragon на станцию она отправляет аппаратуру для 80 экспериментов, в том числе для первого космонавта ОАЭ.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что первый космонавт ОАЭ во время пребывания на МКС будет жить на американском сегменте станции, так как на российском сегменте не будет свободной каюты. Кроме того, научная программа его полета будет составлена национальными учеными при помощи коллег из США и проводиться на оборудовании американского сегмента МКС.

С 2012 по 2019 годы к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon-9.