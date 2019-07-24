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РИА Новости

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят законопроект о персональных данных

Вчера, 17:30
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами хранения персональных данных в РФ рассмотрят в осеннюю сессию, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Данный законопроект подготовили депутаты "Единой России". Инициатива предполагает за неисполнение требований операторами по локализации данных россиян устанавливать штраф до 18 миллионов рублей. Проект был включён в повестку заседания для рассмотрения в первом чтении на среду, 24 июля, однако Госдума не успела его обсудить.
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"На самом деле нет необходимости сейчас стараться рассмотреть в первом чтении законопроект, который, очевидно, всё равно в весеннюю сессию не будет принят", - заявил он.
"Все эти законопроекты первого чтения включены в приоритетную повестку на сентябрь, мы обязательно их рассмотрим", - добавил Жуков.
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