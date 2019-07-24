В Госдуме рассказали, когда рассмотрят законопроект о персональных данных

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами хранения персональных данных в РФ рассмотрят в осеннюю сессию, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Данный законопроект подготовили депутаты "Единой России". Инициатива предполагает за неисполнение требований операторами по локализации данных россиян устанавливать штраф до 18 миллионов рублей. Проект был включён в повестку заседания для рассмотрения в первом чтении на среду, 24 июля, однако Госдума не успела его обсудить.

"На самом деле нет необходимости сейчас стараться рассмотреть в первом чтении законопроект, который, очевидно, всё равно в весеннюю сессию не будет принят", - заявил он.