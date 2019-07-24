В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением.

Ранее полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными.

"Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами", - заявил РИА Новости Иоффе.

Он подчеркнул, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным. "В законе есть специальные нормы, которые запрещают заниматься этой деятельностью. И обозначены все ведомства и инстанции, кто должен этому препятствовать. Но все равно это происходит. Поэтому главный рецепт борьбы с этим явлением – употребить власть. Для этого есть все основания. Но сегодня, к сожалению, никто по-настоящему этим не занимается", - заметил Иоффе.