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РИА Новости
Туризм

В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедвежонок уличного фотографа
Медвежонок уличного фотографа
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медвежонок уличного фотографа. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением.
Ранее полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными.
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"Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами", - заявил РИА Новости Иоффе.
Он подчеркнул, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным. "В законе есть специальные нормы, которые запрещают заниматься этой деятельностью. И обозначены все ведомства и инстанции, кто должен этому препятствовать. Но все равно это происходит. Поэтому главный рецепт борьбы с этим явлением – употребить власть. Для этого есть все основания. Но сегодня, к сожалению, никто по-настоящему этим не занимается", - заметил Иоффе.
В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.
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