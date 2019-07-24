Полиция передала медикам мужчину, напавшего на женщину в московском метро

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мужчина побил женщину на станции метро "Динамо" и был задержан, но вел себя буйно, поэтому полиция передала его медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

"В ходе конфликта, произошедшего 23 июля на станции метро "Динамо" московского метрополитена, 57-летняя женщина получила телесные повреждения. Причинивший их мужчина задержан. При задержании он вел себя неадекватно, сотрудники полиции передали его медикам для направления в специализированное медучреждение", - сообщили в пресс-службе.