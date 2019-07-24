Россия и Филиппины обсуждают статус трудовых мигрантов

"У нас есть ещё один вопрос, по которому мы работаем с российскими властями. Он заключается в том, что в России сейчас живёт очень много филиппинских граждан – они, в основном, работают здесь нянями и горничными. И сейчас мы обсуждаем с Министерством иностранных дел, Министерством труда и Министерством внутренних дел России для того, чтобы выработать какое-то решение по поводу их пребывания здесь", - сказал он.