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РИА Новости

Россия и Филиппины обсуждают статус трудовых мигрантов

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины обсуждают с российскими властями вопрос статуса проживающих в РФ граждан Филиппин, которые, в основном, работают в сфере домашнего сервиса, сообщил посол страны Карлос Соррета на встрече с членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой.
"У нас есть ещё один вопрос, по которому мы работаем с российскими властями. Он заключается в том, что в России сейчас живёт очень много филиппинских граждан – они, в основном, работают здесь нянями и горничными. И сейчас мы обсуждаем с Министерством иностранных дел, Министерством труда и Министерством внутренних дел России для того, чтобы выработать какое-то решение по поводу их пребывания здесь", - сказал он.
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Карлос СорретаРоссияФилиппиныПолитика
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