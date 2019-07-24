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РИА Новости

Мюллер подтвердил, что Трамп хотел его уволить

Вчера, 17:20
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер подтвердил, что президент США Дональд Трамп хотел его уволить.
"Это заявлено в докладе", - сказал Мюллер в ответ на соответствующий вопрос в ходе показаний в конгрессе.
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Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы", которые Москва отрицает. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования.
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Дональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
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