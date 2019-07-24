Мюллер подтвердил, что Трамп хотел его уволить

Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы", которые Москва отрицает. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования.