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РИА Новости

Эксперт прокомментировал патрулирование ВВС Китая и ВКС над Японским морем

Вчера, 17:14
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Совместное патрулирование ВВС КНР и ВКС РФ стало демонстрацией решимости двух стран обеспечить мир и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в случае нестабильности или появления военной угрозы, считает заместитель руководителя отдела Евразии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.
Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.
Китайский бомбардировщик H-6 пролетает над Восточно-Китайским морем. 23 июля 2019
Вчера, 07:01
Пекин ответил на претензию Сеула на полет российских и китайских самолетов
"Такое военное сотрудничество Китая и России в восточной части Тихоокеанского региона, включающее не только наземное, но также и многоплановое взаимодействие на море и в воздухе, имеет крайне практическое значение вне зависимости от того, проведение это совместных учений ВВС или же совместного патрулирования", - заявил эксперт РИА Новости.
По его мнению, АТР остается достаточно неспокойным регионом, характеризующимся наличием угроз безопасности.
"Россия и Китай являются крупными странами АТР и всего мира, и проведение совместных военных учений или патрулирований с целью поддержания мира, региональной стабильности и безопасности, а также для обеспечения национальной безопасности, является прежде всего демонстрацией решимости обеспечивать мир и стабильность в регионе", - сказал он.
Эксперт добавил, что эти действия также указывают на готовность усилить стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в случае военной угрозы или нестабильности в регионе, а также продемонстрировать модель отношений между крупными державами, которые поддерживают мир и стабильность в АТР.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
23 июля, 13:28
В Токио рассказали об инциденте с российскими и китайскими самолетами
Говоря о военном сотрудничестве двух стран в целом, эксперт подчеркнул, что в последние несколько десятилетий оно развивалось достаточно хорошо, обе страны сыграли достаточно активную роль в укреплении взаимного военного доверия.
"Военное сотрудничество является важнейшим и неотъемлемым элементом отношений всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран, и мы ведем такое тесное военное сотрудничество не только между вооруженными силами наших двух странам, но также и в рамках взаимодействия ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом", - добавил Ян Цзинь.
По его мнению, военное сотрудничество России и Китая в АТР, совместная борьба с терроризмом в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве крайне эффективны, помимо этого, сотрудничество двух стран в сфере военных технологий также чрезвычайно результативно.
"Следует отметить, что наше военное сотрудничество не направлено против третьих стран или организаций, оно исходит из потребностей национальной безопасности двух стран", - добавил он.
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
23 июля, 12:00
Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета.
По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Истребитель F-16 ВВС Южной Кореи
23 июля, 11:21
Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там. В свою очередь, представитель оборонного ведомства КНР У Цянь заявил, что во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран.
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Воздушно-космические силы РоссииЮжная КореяКитайРоссияБезопасность
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