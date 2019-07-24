Эксперт прокомментировал патрулирование ВВС Китая и ВКС над Японским морем

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Совместное патрулирование ВВС КНР и ВКС РФ стало демонстрацией решимости двух стран обеспечить мир и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в случае нестабильности или появления военной угрозы, считает заместитель руководителя отдела Евразии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.

"Такое военное сотрудничество Китая и России в восточной части Тихоокеанского региона, включающее не только наземное, но также и многоплановое взаимодействие на море и в воздухе, имеет крайне практическое значение вне зависимости от того, проведение это совместных учений ВВС или же совместного патрулирования", - заявил эксперт РИА Новости.

По его мнению, АТР остается достаточно неспокойным регионом, характеризующимся наличием угроз безопасности.

"Россия и Китай являются крупными странами АТР и всего мира, и проведение совместных военных учений или патрулирований с целью поддержания мира, региональной стабильности и безопасности, а также для обеспечения национальной безопасности, является прежде всего демонстрацией решимости обеспечивать мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Эксперт добавил, что эти действия также указывают на готовность усилить стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в случае военной угрозы или нестабильности в регионе, а также продемонстрировать модель отношений между крупными державами, которые поддерживают мир и стабильность в АТР.

Говоря о военном сотрудничестве двух стран в целом, эксперт подчеркнул, что в последние несколько десятилетий оно развивалось достаточно хорошо, обе страны сыграли достаточно активную роль в укреплении взаимного военного доверия.

"Военное сотрудничество является важнейшим и неотъемлемым элементом отношений всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран, и мы ведем такое тесное военное сотрудничество не только между вооруженными силами наших двух странам, но также и в рамках взаимодействия ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом", - добавил Ян Цзинь.

По его мнению, военное сотрудничество России и Китая в АТР, совместная борьба с терроризмом в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве крайне эффективны, помимо этого, сотрудничество двух стран в сфере военных технологий также чрезвычайно результативно.

"Следует отметить, что наше военное сотрудничество не направлено против третьих стран или организаций, оно исходит из потребностей национальной безопасности двух стран", - добавил он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета.

По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".