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РИА Новости

МВД предложило запретить в России некоторые виды анаболиков

Вчера, 17:09
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, которым предлагается включить в список сильнодействующих веществ некоторые виды анаболиков, соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
В список сильнодействующих веществ предлагается включить 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.
Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, сейчас эти вещества в России можно свободно купить через интернет, при этом три из них включены в Запрещенный список 2019 Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA)МВД РФРоссияОбщество
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