МВД предложило запретить в России некоторые виды анаболиков

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, которым предлагается включить в список сильнодействующих веществ некоторые виды анаболиков, соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
В список сильнодействующих веществ предлагается включить 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.
Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, сейчас эти вещества в России можно свободно купить через интернет, при этом три из них включены в Запрещенный список 2019 Всемирного антидопингового агентства (WADA).