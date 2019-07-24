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РИА Новости

В Нидерландах зафиксировали исторический рекорд жары

Вчера, 17:07
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© AFP 2019 / ANP / Robin van LonkhuijsenЛодки плывут по каналу в центре Амстердама
Лодки плывут по каналу в центре Амстердама
© AFP 2019 / ANP / Robin van Lonkhuijsen
Лодки плывут по каналу в центре Амстердама
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Исторический максимум температуры зафиксирован в среду в Нидерландах, сообщает нидерландский Королевский институт метеорологии.
Около 15.00 в населенном пункте Гилзе-Рейен в провинции Северный Брабант температура поднялась до 38,8 градуса по Цельсию. Прежний рекорд был зарегистрирован 23 августа 1944 года и составлял 38,6 градуса.
Во вторник Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.
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