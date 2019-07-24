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РИА Новости

Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Метеорологи не прогнозируют выпадение снега в Москве в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости в среду главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Гидрометцентр ранее сообщил, что северная часть Европейской территории России в выходные окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится на пять-семь градусов, местами возможны осадки в виде мокрого снега.
"Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье. Боже упаси, в Москве - нет", - сказала Позднякова.
По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте. В Москве, по данным синоптика, ожидаются ливни.
Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух с резким похолоданием до 14-15 градусов.
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