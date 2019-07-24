Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Метеорологи не прогнозируют выпадение снега в Москве в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости в среду главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Гидрометцентр ранее сообщил, что северная часть Европейской территории России в выходные окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится на пять-семь градусов, местами возможны осадки в виде мокрого снега.

"Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье. Боже упаси, в Москве - нет", - сказала Позднякова.

По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте. В Москве, по данным синоптика, ожидаются ливни.