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РИА Новости

На севере Франции объявили красный уровень метеоопасности

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Красный (самый высокий) уровень метеоопасности объявлен в 20 департаментах Франции в связи с аномальной жарой, сообщает французское МВД
"В 20 департаментах на севере Франции объявлен красный уровень", - говорится в Twitter министерства.
МВД Франции призывает всех граждан быть бдительными, не находиться на солнце, пить воду и заботиться о близких.
Еще в 60 департаментах Франции установлен оранжевый (предпоследний) уровень.
Согласно данным метеослужбы Météo France, четверг станет самым жарким днём. Температурные рекорды могут быть установлены в четверг в ряде французских городов. В Париже столбик термометра может подняться до отметки в 42 градуса, в Лилле, Руане, Дижоне и Страсбурге температура достигнет 40 градусов, а Орлеане, Реймсе и Нанси - 41 градуса, отмечают синоптики.
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Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны также поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.
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