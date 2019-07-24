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РИА Новости
Медиавойны

Эксперт назвал решение Латвии о блокировке baltnews.lv политическим жестом

Вчера, 17:01
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© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv
© РИА Новости
Главная страница сайта Baltnews.lv. Архивное фото
РИГА, 24 июл – РИА Новости. Блокировка в Латвии портала Baltnews.lv — это политическое решение, заявила журналистам в среду бывший член Национального совета по электронным СМИ Латвии, медиа-эксперт Гунта Лидака.
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Как заявил РИА Новости, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, блокировка сайта Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе - лишь фигура речи, а также свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.
"Я предполагаю, что это больше политический жест, чем борьба с угрозой. Любой портал, который работает в Латвии, может перейти на другой домен. Это политический жест МИД по отношению к российским СМИ", — сказала Лидака журналистам.
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Она отметила, что пока нельзя говорить о точных причинах блокировки. "Предполагаю, что нет точной информации о том, какие именно тексты послужили причиной блокировки. То, что мы видим в СМИ — только некоторые фразы. Но узнать из-за его случилась блокировка — нет возможности", — добавила Лидака.
По ее мнению, таким образом в МИД Латвии хотят показать, что им "не нравится, как СМИ России описывают происходящее на Украине".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в стране на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
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