Россия и Куба продолжат укреплять исторические традиции, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. 24 июля 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. 24 июля 2019

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Москва и Гавана будут делать все для укрепления десятилетиями складывавшихся традиций в современных условиях, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Я рад новой встрече, совсем недавно вы посещали Москву", - сказал российский министр, отметив, что ему всегда приятно посещать Кубу из-за местной погоды и дружеских отношений.

Лавров также поздравил своего кубинского визави с Днем национального восстания, который будет отмечаться на днях на Кубе и стал важнейшим этапом на пути к кубинской революции.