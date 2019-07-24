Россия и Куба продолжат укреплять исторические традиции, заявил Лавров

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Москва и Гавана будут делать все для укрепления десятилетиями складывавшихся традиций в современных условиях, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
"Я рад новой встрече, совсем недавно вы посещали Москву", - сказал российский министр, отметив, что ему всегда приятно посещать Кубу из-за местной погоды и дружеских отношений.
Лавров также поздравил своего кубинского визави с Днем национального восстания, который будет отмечаться на днях на Кубе и стал важнейшим этапом на пути к кубинской революции.
"Будем делать все, чтобы традиции, которые десятилетиями закладывались Москвой и Гаваной, только укреплялись в современных условиях", - подчеркнул глава МИД РФ.
12 июля, 18:06МИД Кубы назвал Болтона самой серьезной угрозой миру