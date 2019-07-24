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РИА Новости

В Рязанской области девочка выжила после удара током

Вчера, 16:58
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка в Рязанской области забралась на крышу грузового поезда, чтобы, предположительно, сделать селфи, от удара током почти половина ее тела оказалась обожжена, но она выжила.
"Предварительно установлено, что 23 июля 2019 года, примерно в 21 час 30 минут, несовершеннолетняя девочка 2004 года рождения получила электротравму на крыше вагона грузового поезда, стоящего на 195-м километре перегона станций "Блок-пост 204 км - Рыбное", - говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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По данным местных СМИ, девочка собиралась сделать селфи.
По информации минздрава области, девочка оказалась в реанимации областной детской больницы. "Медики вывели пострадавшую из состояния шока, в котором она поступила. Сейчас она в сознании, отвечает на вопросы, разговаривает. Врачи прогнозируют дальнейшее длительное лечение. Девочка получила 45% ожогов тела, около 10% - глубокие ожоги. Однако угрозы для ее жизни в настоящее время нет", - говорится в сообщении.
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Представитель регионального минздрава рассказала РИА Новости, что не владеет информацией о том, действительно ли девочка намеревалась сделать селфи на крыше поезда, но в момент получения травмы она была с друзьями, те и вызвали скорую, которая прибыла через 14 минут.
Следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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