В Бельгии зафиксировали рекордно высокую температуру

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Рекордно высокая температура воздуха зарегистрирована в Бельгии – столбик термометра на одной из метеостанций поднялся до 38,9 градуса, сообщил в понедельник представитель метеорологического института KMI/IRM.

Представитель института Давид Дехенау сообщил, что 38,9 градуса зафиксировано в Клейне-Брогеле. "Это самая высокая температура со времени начала метеонаблюдений в 1833 году", - написал он в Twitter

Дехенау отметил, что в прошлом году и в 2015 году воздух прогревался почти до 38,8 градуса.

В начале недели метеорологи в Бельгии предупреждали, что ожидают очередных рекордных показателей жары на этой неделе - под 40 градусов.