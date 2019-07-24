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РИА Новости

В Бельгии зафиксировали рекордно высокую температуру

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Рекордно высокая температура воздуха зарегистрирована в Бельгии – столбик термометра на одной из метеостанций поднялся до 38,9 градуса, сообщил в понедельник представитель метеорологического института KMI/IRM.
Представитель института Давид Дехенау сообщил, что 38,9 градуса зафиксировано в Клейне-Брогеле. "Это самая высокая температура со времени начала метеонаблюдений в 1833 году", - написал он в Twitter.
Дехенау отметил, что в прошлом году и в 2015 году воздух прогревался почти до 38,8 градуса.
В начале недели метеорологи в Бельгии предупреждали, что ожидают очередных рекордных показателей жары на этой неделе - под 40 градусов.
Согласно обнародованному прогнозу, столбик термометра должна была подниматься с показаний в 27-30 градусов, в зависимости от региона, в понедельник до 34-40 в четверг.
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