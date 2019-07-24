На Филиппинах собака пожертвовала жизнью, спасая ребенка от кобры

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В филиппинском городе Кидапаван две собаки помешали кобре пробраться в дом, где спал годовалый ребенок, сообщил В филиппинском городе Кидапаван две собаки помешали кобре пробраться в дом, где спал годовалый ребенок, сообщил Daily Mail.

Белая такса Мокси заметила ползущую в сторону дома змею и попыталась наступить на нее, но черная такса Майли набросилась на кобру, предчувствуя опасность.

Змея попыталась уползти в комнату, где спал годовалый ребенок, но собаки вместе не давали ей пробраться, кусая ее и отбрасывая от порога.

После двухминутной схватки змея умерла. Однако для Майли эта битва тоже оказалась последней — такса не пережила ядовитого укуса кобры.

Хозяева собак были в этот момент на работе. Дома находилась только няня малыша, которая рассказала о случившемся.