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РИА Новости

На Филиппинах собака пожертвовала жизнью, спасая ребенка от кобры

Вчера, 16:56
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В филиппинском городе Кидапаван две собаки помешали кобре пробраться в дом, где спал годовалый ребенок, сообщил Daily Mail.
Белая такса Мокси заметила ползущую в сторону дома змею и попыталась наступить на нее, но черная такса Майли набросилась на кобру, предчувствуя опасность.
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Змея попыталась уползти в комнату, где спал годовалый ребенок, но собаки вместе не давали ей пробраться, кусая ее и отбрасывая от порога.
После двухминутной схватки змея умерла. Однако для Майли эта битва тоже оказалась последней — такса не пережила ядовитого укуса кобры.
Хозяева собак были в этот момент на работе. Дома находилась только няня малыша, которая рассказала о случившемся.
"Я в неоплатном долгу перед моими собаками, которые защитили мою дочь. Мы будем очень скучать по Майли", — цитирует издание отца девочки.
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