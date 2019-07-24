В России с начала года задержали 800 пьяных водителей автобусов

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото

Сотрудник ДПС во время дежурства

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала года в России на чистую воду выведены более 800 водителей автобусов, любивших выпить за рулем, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

"С начала этого года выявлено 807 водителей автобусов, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе.