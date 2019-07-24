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РИА Новости

В России с начала года задержали 800 пьяных водителей автобусов

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала года в России на чистую воду выведены более 800 водителей автобусов, любивших выпить за рулем, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"С начала этого года выявлено 807 водителей автобусов, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе.
Инспектор ГИБДД
28 июня, 11:36
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Автобусы за полгода 15 тысяч раз проехали на красный свет и 2,8 тысячи раз выехали на полосу встречного движения. Ведомство выявило 63 тысячи неисправных автобусов и 1,3 тысячи нарушений правил по перевозке групп детей.
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ГИБДД МВД РФРоссияПроисшествия
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