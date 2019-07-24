Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T16:53Z
https://ria.ru/20190724/1556842251.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Росрыболовстве назвали задержание КНДР моряков неправомерным

Вчера, 16:52
863
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росрыболовство считает задержание российского суда властями КНДР неправомерным, по данным системы мониторинга ведомства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
"Судно МРТ "Сянхайлинь 8" следовало из порта Сокчхо (Южная Корея) в контрольную точку "Восток-1", задержано на ходу пограничным кораблем КНДР и отконвоировано в порт Вонсан. По информации российского консульства в КНДР, на судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, изъяты мобильные телефоны у членов экипажа. Капитан и старший помощник капитана находятся в гостинице также без связи", - сообщили в ведомстве.
Сотрудница метрополитена Пхеньяна
27 апреля, 08:00
Ужас с расстрелами, или Тихая сказка. Как живет самая закрытая страна
"Формальная причина - заход судна в охраняемую зону. Вместе с тем, есть информация, что на борту судна два члена экипажа – граждане Республики Корея. Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны", - указали в пресс-службе.
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". В ситуации разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.
1200046
Обсудить 0
РосрыболовствоКНДРВ мире
Рекомендуем
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова скорректировала свое заявление о судьбе украинских моряков
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США
Мюллер заявил о "планах" России получить выгоды от избрания Трампа
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Лента
новостей
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Эксперт прокомментировал патрулирование ВВС Китая и ВКС над Японским морем
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Петр Порошенко
Глава Госбюро расследований отказал Порошенко в переносе допроса
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента
Пассажиры в аэропорту
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния