В Росрыболовстве назвали задержание КНДР моряков неправомерным

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росрыболовство считает задержание российского суда властями КНДР неправомерным, по данным системы мониторинга ведомства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.

"Судно МРТ "Сянхайлинь 8" следовало из порта Сокчхо (Южная Корея) в контрольную точку "Восток-1", задержано на ходу пограничным кораблем КНДР и отконвоировано в порт Вонсан. По информации российского консульства в КНДР, на судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, изъяты мобильные телефоны у членов экипажа. Капитан и старший помощник капитана находятся в гостинице также без связи", - сообщили в ведомстве.

"Формальная причина - заход судна в охраняемую зону. Вместе с тем, есть информация, что на борту судна два члена экипажа – граждане Республики Корея. Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны", - указали в пресс-службе.