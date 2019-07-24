Мюллер заявил о "планах" России получить выгоды от избрания Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. Архивное фото

Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США

© AP Photo / Carolyn Kaster Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что Россия рассчитывала получить выгоды от избрания Дональда Трампа президентом США.

В ходе слушаний в конгрессе Мюллера спросили, пришел ли он к выводу, что Москва хотела получить "выгоду" от победы одного из кандидатов на президентских выборах 2016 года.

"Да", - ответил Мюллер. На уточняющий вопрос, о каком кандидате идет речь, Мюллер ответил: "О Трампе".