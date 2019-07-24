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РИА Новости

В ДНР назвали Донбасс одним из самых загрязненных минами регионов в мире

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТабличка "Осторожно - мины!" в поселке Зайцево Донецкой области
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Донбасс - один из самых загрязненных взрыоопасными предметами регионов в мире, из-за боевых действий эта ситуация ухудшается, сказал РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее представительство ДНР в СЦКК, военное ведомство республики и сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) неоднократно заявляли о проблеме минной опасности в районе линии соприкосновения и прилегающих к ней территориях.
"Ни для кого уже не секрет, что Донбасс за время войны стал одним из наиболее загрязненных минами регионов мира. Ситуация продолжает оставаться критической. На фоне непрекращающихся обстрелов украинская сторона продолжает устанавливать новые минные заграждения вдоль всей линии соприкосновения, что также фиксируется в отчетах СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) ", - сказал Якубов.
Он пояснил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ , что только за первые две недели июня было обнаружено около 1,9 тысячи противотанковых мин в районе подконтрольного силовикам населенного пункта Красногоровка на окраине Донецка.
"Это мины установленные вооруженными формированиями Украины, в том числе вблизи жилых домов. Кроме того, практически в каждом отчете Миссии фигурируют также новые мины вблизи Марьинки, Песок, Металлиста, Богдановки, Широкино, Водяного, Талаковки (населенные пункты в Донецкой области, находящиеся под контролем силовиков - ред.) и других населенных пунктов, подконтрольных вооруженным формированиям Украины", - сказал он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного КрестаУкраинаВ мире
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