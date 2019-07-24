Вакарчука избрали главой партии "Голос"

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Съезд партии "Голос", проходящей в Верховную раду Украины, выбрал председателем музыканта Святослава Вакарчука, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня (в среду - ред.) съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале, отметив, что возглавлявшая ранее партию Юлия Клименко "сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса".

На сайте партии указывалось, что Вакарчук - лидер партии, а Клименко - глава политсилы и руководитель избирательной кампании.

После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,12%. Замыкает пятерку "Голос" Вакарчука с 5,84%.