Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T16:44Z
https://ria.ru/20190724/1556841716.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/96/1555679606_0:208:2792:1779_1036x0_80_0_0_11d576aca896f7d23a11a0cded0e0ee3.jpg
РИА Новости

Вакарчука избрали главой партии "Голос"

Вчера, 16:44
230
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Съезд партии "Голос", проходящей в Верховную раду Украины, выбрал председателем музыканта Святослава Вакарчука, сообщила пресс-служба партии.
"Сегодня (в среду - ред.) съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале, отметив, что возглавлявшая ранее партию Юлия Клименко "сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса".
На сайте партии указывалось, что Вакарчук - лидер партии, а Клименко - глава политсилы и руководитель избирательной кампании.
После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%.
Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,12%. Замыкает пятерку "Голос" Вакарчука с 5,84%.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
23 июля, 01:05
Вакарчук предложил принять закон о "сосуществовании" с Россией
0101006
Обсудить 1
Святослав ВакарчукСолидарностьВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
РИА
Новости
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США
Мюллер заявил о "планах" России получить выгоды от избрания Трампа
Певец Григорий Лепс
Глава МВД Латвии опроверг сообщения о посещении концерта Лепса
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Белорусский оператор "Дружбы" ищет консенсус с Россией по транзиту
Лента
новостей
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ДНР назвали Донбасс одним из самых загрязненных минами регионов в мире
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова скорректировала свое заявление о судьбе украинских моряков
Генпрокуратура потребовала удалить оскорбительное изображение флага России
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко пока не сообщили о возможном увольнении с поста мэра Киева
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
Петр Порошенко
Глава Госбюро расследований отказал Порошенко в переносе допроса
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Адвокат украинских моряков не знает о договоренности об их возвращении
В Росрыболовстве назвали задержание КНДР моряков неправомерным
Президент Франции Эммануэль Макрон
В Сети высмеяли сменившего фото в профиле Макрона за имперские замашки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния