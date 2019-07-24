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РИА Новости

Глава МВД Латвии опроверг сообщения о посещении концерта Лепса

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 24 июл – РИА Новости. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, которого министр юстиции Янис Борданс раскритиковал за посещение концерта Григория Лепса, заявил, что смотрел его выступление на фестивале Лаймы Вайкуле.
Борданс ранее резко раскритиковал главу МВД за то, что он позорит Латвию, посещая концерт российского певца Григория Лепса. По его словам, Лепсу необходимо запретить въезд в Латвию.
Певец Григорий Лепс
Вчера, 10:09
"Повысил культурный уровень". Эксперт о скандале вокруг Лепса в ЛатвииГлаву МВД Латвии подвергли критике за посещение концерта российского певца Григория Лепса. В политическом классе прибалтийской республики нет единства, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок.
"Это не был концерт Лепса, а Международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии. Похвалу за великолепный вклад в латвийскую и мировую музыку", — сказал Гиргенс.
Он также сказал, что у него нет оснований включать Лепса в "черный список".
"Для этого нужен сигнал со стороны компетентных правоохранительных органов, и мне такой сигнал не поступал", - сказал глава МВД.
Товарищеский суд
Вчера, 13:32
Товарищеский суд
4102001
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МВД ЛатвииГригорий ЛепсЛайма ВайкулеЛатвияВ мире
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