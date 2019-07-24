Глава МВД Латвии опроверг сообщения о посещении концерта Лепса

РИГА, 24 июл – РИА Новости. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, которого министр юстиции Янис Борданс раскритиковал за посещение концерта Григория Лепса, заявил, что смотрел его выступление на фестивале Лаймы Вайкуле.

Борданс ранее резко раскритиковал главу МВД за то, что он позорит Латвию, посещая концерт российского певца Григория Лепса. По его словам, Лепсу необходимо запретить въезд в Латвию.

"Это не был концерт Лепса, а Международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии. Похвалу за великолепный вклад в латвийскую и мировую музыку", — сказал Гиргенс.

Он также сказал, что у него нет оснований включать Лепса в "черный список".