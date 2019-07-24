Путин осмотрел экспозицию в Доме русского зарубежья им. Солженицына

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, где ознакомился с экспозицией, рассказывающей о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции, а также пообщался с вдовой писателя Натальей Солженицыной.

В частности, глава государства в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и Солженицыной осмотрел различные предметы повседневного быта, одежды эмигрантов, поселившихся в различных странах мира. Кроме того, президенту показали ковер с портретом Солженицына, переданный в дар его вдове народным художником СССР и РФ Таиром Салаховым.

Как рассказал директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, практически все экспонаты музея были переданы в дар потомками эмигрантов и были присланы из различных государств, в том числе из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии.

На одном из стендов президенту показали вещи, принадлежавшие императорской семье. Кроме того, главе государства показали ордена российских эмигрантов - офицеров, которые в прошлом году главе государства передал в дар его коллега из Парагвая Марио Абдо Бенитес, приезжавший в Россию с визитом во время чемпионата мира по футболу.

Глава государства с интересом осмотрел экспозицию. Особенно его внимание привлекло постановление российского центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров, в котором перечислялись категории лиц, лишенные российского гражданства.

Также Путин осмотрел стенд, касавшийся работы самого Солженицына в годы его эмиграции. Вдова писателя рассказала главе государства о том, как проходила работа над создававшимся в то время многотомником "Красное колесо" о России 1914-1917 годов.

Президент по итогам экскурсии оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской миграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".

Он поблагодарил организаторов музея за создание "замечательного, интересного и поучительного для современников музейного пространства о жизни русской эмиграции".