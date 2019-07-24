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РИА Новости

Педагоги и знакомые рассказали о погибших в хабаровском лагере девочках

Вчера, 16:43
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Две девочки, погибшие из-за пожара в палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском, были прилежными ученицами и хорошо успевали в школе.
Одна из них - жительница Комсомольска, которая погибла в свой одиннадцатый день рождения, была творческим ребенком и гордостью школы, сообщила РИА Новости завуч школы №36 Марина Бабышкина.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
23 июля, 08:30
Девочка погибла в лагере в Хабаровском крае накануне дня рождения
Девочка осенью должна была пойти в 5 класс. "Очень творческий ребенок, положительный, много друзей. Отличница, занималась английским языком, дополнительно ходила в школу логической математики. Участвовала в различных дистанционных конкурсах. Заслуги таких детей прославляют не только их самих, но и школу", - рассказала Бабышкина.
Она отметила, что педагоги и дети до сих пор не могут поверить в случившееся. Первая учительница девочки, которая в мае выпустила ее класс из начальной школы, очень переживает. Во вторник и среду комсомольчане несли в школу цветы в память о ней. Похороны пройдут в четверг.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 10:30
В Сети призвали дать звание Героя мальчику, спасавшему детей в лагере
Вторая девочка скончалась в реанимации от ожогов. Ей было 12 лет и она проживала в небольшом городе Амурске, где многие друг друга знают.
"Ее бабушку и дедушку знали многие. Они работали на заводе "Вымпел". Знакомых много, все переживают, дети, классный руководитель. Девочка очень хорошо училась", - рассказал РИА Новости глава Амурского района Павел Боровлев.
Он отметил, что прощание с ребенком пройдет в ритуальном зале в Амурске в четверг. Тело повезут кремировать в Хабаровск, дата предания праха земле пока неизвестна. Вся необходимая помощь семье оказана.
Пожар в Хабаровском крае
23 июля, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
Ранее сообщалось, что из-за пожара также погибли два ребенка из Комсомольска-на-Амуре. Даты их похорон пока не определены.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайОбщество
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