Педагоги и знакомые рассказали о погибших в хабаровском лагере девочках

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Две девочки, погибшие из-за пожара в палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском, были прилежными ученицами и хорошо успевали в школе.

Одна из них - жительница Комсомольска, которая погибла в свой одиннадцатый день рождения, была творческим ребенком и гордостью школы, сообщила РИА Новости завуч школы №36 Марина Бабышкина.

Девочка осенью должна была пойти в 5 класс. "Очень творческий ребенок, положительный, много друзей. Отличница, занималась английским языком, дополнительно ходила в школу логической математики. Участвовала в различных дистанционных конкурсах. Заслуги таких детей прославляют не только их самих, но и школу", - рассказала Бабышкина.

Она отметила, что педагоги и дети до сих пор не могут поверить в случившееся. Первая учительница девочки, которая в мае выпустила ее класс из начальной школы, очень переживает. Во вторник и среду комсомольчане несли в школу цветы в память о ней. Похороны пройдут в четверг.

Вторая девочка скончалась в реанимации от ожогов. Ей было 12 лет и она проживала в небольшом городе Амурске, где многие друг друга знают.

"Ее бабушку и дедушку знали многие. Они работали на заводе "Вымпел". Знакомых много, все переживают, дети, классный руководитель. Девочка очень хорошо училась", - рассказал РИА Новости глава Амурского района Павел Боровлев.

Он отметил, что прощание с ребенком пройдет в ритуальном зале в Амурске в четверг. Тело повезут кремировать в Хабаровск, дата предания праха земле пока неизвестна. Вся необходимая помощь семье оказана.

Ранее сообщалось, что из-за пожара также погибли два ребенка из Комсомольска-на-Амуре. Даты их похорон пока не определены.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.