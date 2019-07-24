Нацпроект затронет более 300 предприятий Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Более 300 предприятий Свердловской области, по предварительным данным, примут участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил журналистам генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон.

По его словам, критерии участия в проекте – это диапазон выручки от 400 миллионов до 20 миллиардов рублей, работа предприятия в пяти базовых несырьевых отраслях, доля иностранного капитала, не превышающая 25%. Таких потенциальных участников в стране 15 тысяч.

"Конкретно в Свердловской области таких предприятий около 440, потенциально подходящих по этим критериям. И мы предполагаем, что в рамках этого проекта в Свердловской области примут участие 308 предприятий. На данный момент в проекте участвуют 13 предприятий, и примерно у четырех из них проект уже завершен, насколько я помню. Остальные все находятся сейчас в работе", - сказал Соломон.

Он добавил, что, по прогнозам, 16 предприятий из 308 реализуют проект до конца этого года.

"Дальше будем двигаться примерно с такой же пропорцией. На данный момент в Свердловской области 50 заявок на участие в проекте. Мы ожидаем, что количество этих заявок увеличится. Я бы сказал, что в целом активность сейчас в Свердловской области средняя", - отметил гендиректор центра.

Соломон подчеркнул, что активность предприятий связана, в первую очередь, с работой руководства региона. Также, по его словам, важен "эффект сарафанного радио". Другие предприятия начинают смотреть на "первопроходцев" и перенимать их опыт.

"Для нас важно, чтобы руководство региона говорило о проекте, поясняло все преимущества… Поэтому прежде всего то, о чем я попросил губернатора и руководство региона, это активно посещать те предприятия, где реализуются эти проекты", - сказал Соломон.