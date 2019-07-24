В Мосгоризбиркоме рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Гудкова

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Дмитрию Гудкову.

Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Согласно избирательному кодексу Москвы, при обнаружении среди подписей избирателей 10 и более процентов недостоверных или недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.

"Будем рекомендовать Мосгоризбиркому оставить жалобу без удовлетворения. Это предварительно. Мы завтра вас приглашаем 25 июля в 16.00 на заседание Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кузнецова, обращаясь к Гудкову.

В свою очередь Гудков отметил, что он уверен примерно в 700 подписях из числа забракованных.

"В итоговом протоколе 1073 подписи забраковано…. С учетом изложенного у нас в жалобе порядка 700 подписей, которые мы считаем честными, которые мы хотим вернуть", - сказал Гудков.

Он отметил, что в некоторых случаях подпись была засчитана несколько раз. Также, по его словам, среди забракованных подписей было 110 случаев ошибок ввода данных избирателей. Кроме того, он отметил, что графолог посчитал 499 подписей "призраками", несуществующими. При этом, Гудков отметил, что ему и его помощникам удалось найти 244 избирателей, то есть больше 50%, которые подтвердили письменно и на видео, что это именно они ставили подписи.

Он также заявил, что готов повторно связаться с избирателями, чтобы они лично подтвердили членам рабочей группы то, что они оставляли свои подписи.

В заседании рабочей группы приняли участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители Центральной избирательной комиссии РФ.

Отмечается, что итоговое решение по рассмотрению жалобы будет принято в четверг на заседании Мосгоризбиркома.

Кроме того, рабочая группа в среду рассмотрела жалобу кандидата в депутаты Юлии Серебрянской, которой было отказано в регистрации из-за превышения количества брака в подписных листах. Рабочая группа рекомендует оставить ее жалобу без удовлетворения. Итоговое решение также будет принято в четверг на заседании Мосгоризбиркома.

Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.

Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Они просили ее вмешаться в ситуацию с их регистрацией на выборы. В ходе встречи она пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.