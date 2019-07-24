Основатель Huawei: более 100 стран будут использовать наши технологии 5G

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью СМИ заявил, что через год 135 или 136 стран будут использовать 5G от Huawei, за исключением США и Австралии. Предполагается, что значительно увеличится объем используемых технологий 5G этой компании в европейских странах.

По мнению Жэня Чжэнфэя, подавляющее большинство стран выбирает 5G от Huawei, так как компания предоставляет наиболее прогрессивные технологии в этой области. По его словам высокая стоимость услуг Huawei в сфере 5G объясняется большей ценностью для клиентов.

Основатель компании напомнил, что, по данным на конец 2018 года , Huawei имеет 87805 патентов и занимает лидирующие позиции по количеству "базовых патентов" в области 5G во всем мире.

Он напомнил, что ежегодно Huawei инвестирует от 10% до 15% прибыли в исследования и разработки. За последние 10 лет в них было вложено около 73 миллиардов долларов.