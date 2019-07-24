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РИА Новости
Партнерский материал

Основатель Huawei: более 100 стран будут использовать наши технологии 5G

Вчера, 18:23
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© Фото : предоставлено пресс-службой компании HuaweiОснователь Huawei Жэнь Чжэнфэй
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй
© Фото : предоставлено пресс-службой компании Huawei
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью СМИ заявил, что через год 135 или 136 стран будут использовать 5G от Huawei, за исключением США и Австралии. Предполагается, что значительно увеличится объем используемых технологий 5G этой компании в европейских странах.
По мнению Жэня Чжэнфэя, подавляющее большинство стран выбирает 5G от Huawei, так как компания предоставляет наиболее прогрессивные технологии в этой области. По его словам высокая стоимость услуг Huawei в сфере 5G объясняется большей ценностью для клиентов.
Основатель компании напомнил, что, по данным на конец 2018 года, Huawei имеет 87805 патентов и занимает лидирующие позиции по количеству "базовых патентов" в области 5G во всем мире.
Он напомнил, что ежегодно Huawei инвестирует от 10% до 15% прибыли в исследования и разработки. За последние 10 лет в них было вложено около 73 миллиардов долларов.
Только за 2018 год инвестиции в НИОКР составили 15 миллиардов долларов, что ставит Huawei на пятое место в мире по этому показателю. По данным на конец 2018 года, компания направила более 4 миллиардов долларов на разработки в области 5G. Эта цифра превысила сумму аналогичных инвестиций всех основных американских и европейских поставщиков оборудования вместе взятых, что подтверждает лидерство компании в области 5G, подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.
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