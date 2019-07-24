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РИА Новости

В Сети высмеяли сменившего фото в профиле Макрона за имперские замашки

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, сменивший фотографию профиля в социальных сетях, дал повод обвинить себя в притязаниях на роль неограниченного монарха, сообщает телеканал BFMTV.
Как отмечается, глава Пятой республики не в первый раз меняет фотографию в твиттере и фейсбуке. Новый аватар изображает вписанный в круг профиль Макрона.
Пользователи соцсетей отметили сходство нового фото с изображениями монархов на аверсе монет, особенно римских.
"На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям", — говорится в одном из комментариев. Его автор полагает, что Макрон допустил сбой в своей коммуникационной стратегии.
"Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там — с императором!" — написал другой пользователь, снабдив сообщение тегом #МакронI.
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Также в новой фотографии видят отсылку к Бурбонам, последним королям Франции, изображения которых чеканились на монетах.
Другие пользователи увидели в смене фото намек на политический курс Макрона. Они отмечают, что теперь профиль президента обращен вправо, а ранее глава государства заявлял, что не является "ни левым, ни правым".
Также в комментариях часто упоминается простой каламбур: президент поместил в профиль соцсетей свое фото в профиль.
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