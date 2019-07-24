В Курской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве мальчика

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Житель Железногорска предстанет перед судом по обвинениям в убийстве семилетнего школьника и педофилии, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Курской области.

Школьник пропал в Железногорске 23 октября 2018 года. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Поисками школьника занимались, по данным УМВД по Курской области, более 3 тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов.

По подозрению в убийстве школьника был задержан 39-летний Виталий Пащевский, проживающий в одном подъезде с ребенком. По данным СК, мужчина встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил и отвез тело в село Трояново в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой.

Впоследствии Пащевского обвинили в шести преступлениях, включая и распространение в интернете порнографических материалов с несовершеннолетними.