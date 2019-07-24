В Кисловодске вандалы уничтожили барельеф Лермонтова

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Вандалы в ночь на среду уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке "Кисловодский", сообщает пресс-служба учреждения.
"Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестными уничтожен барельеф Лермонтова. Инцидент произошел в нижнем парке на одной из смотровых площадок", - говорится в релизе.
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Барельеф великого поэта установили в 1948 году, а в 2017-м прошел капитальный ремонт памятника.
Сейчас полиция выясняет, кто поднял руку на барельеф. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Уничтожение объектов культурного наследия", которая предполагает до трех лет колонии.