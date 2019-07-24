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РИА Новости

В Кисловодске вандалы уничтожили барельеф Лермонтова

Вчера, 16:21
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© Фото : страница Национального парка "Кисловодский" во ВКонтактеПостамент в национальном парке "Кисловодский", на котором был расположен барельеф Лермонтова
Постамент в национальном парке Кисловодский, на котором был расположен барельеф Лермонтова
© Фото : страница Национального парка "Кисловодский" во ВКонтакте
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Вандалы в ночь на среду уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке "Кисловодский", сообщает пресс-служба учреждения.
"Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестными уничтожен барельеф Лермонтова. Инцидент произошел в нижнем парке на одной из смотровых площадок", - говорится в релизе.
Города России. Санкт-Петербург. Архивное фото
19 ноября 2018, 14:56
Вандалы закрасили блокадную надпись на Невском проспекте в Петербурге
Барельеф великого поэта установили в 1948 году, а в 2017-м прошел капитальный ремонт памятника.
Сейчас полиция выясняет, кто поднял руку на барельеф. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Уничтожение объектов культурного наследия", которая предполагает до трех лет колонии.
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