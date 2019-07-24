В Кисловодске вандалы уничтожили барельеф Лермонтова

Постамент в национальном парке "Кисловодский", на котором был расположен барельеф Лермонтова

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Вандалы в ночь на среду уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке "Кисловодский", сообщает пресс-служба учреждения.

"Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестными уничтожен барельеф Лермонтова. Инцидент произошел в нижнем парке на одной из смотровых площадок", - говорится в релизе.

Барельеф великого поэта установили в 1948 году, а в 2017-м прошел капитальный ремонт памятника.