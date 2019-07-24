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РИА Новости
Культура

Названы самые популярные у россиян зарубежные сериалы

Вчера, 16:18
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Чернобыль" вошел в пятерку самых популярных у россиян зарубежных сериалов, свидетельствуют данные "Левада-центра". Его смотрят 22 процента опрошенных.
Также среди лидеров — "Игра престолов" (27 процентов), "Шерлок" (25 процентов), "Доктор Хаус" (24 процента) и "Остаться в живых" (22 процента).
В первую десятку вошли "Сверхъестественное" (15 процентов), "Друзья" (14 процентов), "Ходячие мертвецы" (12 процентов), "Обмани меня" (десять процентов) и "Во все тяжкие" (восемь процентов).
При этом 35 процентов россиян вообще не смотрят зарубежные сериалы.
Опрос проводился 27 июня — 4 июля, в нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше из 137 населенных пунктов. Метод исследования — личное интервью.
Кадр из сериала Игра престолов
17 июля, 08:00
Лучшие сериалы года - кто достоин ТВ-"Оскара"
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