Названы самые популярные у россиян зарубежные сериалы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Чернобыль" вошел в пятерку самых популярных у россиян зарубежных сериалов, свидетельствуют данные "Левада-центра". Его смотрят 22 процента опрошенных.

Также среди лидеров — "Игра престолов" (27 процентов), "Шерлок" (25 процентов), "Доктор Хаус" (24 процента) и "Остаться в живых" (22 процента).

В первую десятку вошли "Сверхъестественное" (15 процентов), "Друзья" (14 процентов), "Ходячие мертвецы" (12 процентов), "Обмани меня" (десять процентов) и "Во все тяжкие" (восемь процентов).

При этом 35 процентов россиян вообще не смотрят зарубежные сериалы.